Frankie Vercauteren peut compter sur un effectif complet pour affronter l’Antwerp

Jouer vendredi et pas jeudi comme douze autres équipes de Pro League dérange Frankie Vercauteren. "J’ai mon avis sur la question", souffle-t-il. Il devra toutefois s’en accommoder en tentant de conclure l’année sur une note positive.

Il aura le temps de faire un point plus précis sur les blessés et les malades lors de l’entraînement de ce jeudi après-midi mais peut déjà appréhender positivement le déplacement à l’Antwerp. "Kompany et Chadli vont bien. Nous allons peut-être également récupérer Amuzu et verrons s’il peut entrer en ligne de compte. Vlap et Sambi Lokonga étaient malades ces derniers jours".



Le coach a déjà des idées de plan pour contrer le football physique des Anversois. "On dit que je surprends", sourit-il. "Nous nous adapterons à certaines choses mais pas parce que c’est l’Antwerp ou qu’il y a Mbokani. Nous essayons toujours d’appuyer sur les faiblesses de l’adversaire."



Il a souligné la bonne forme de l’attaquant anversois qui a "évolué depuis ses jeunes années et fait parler son efficacité", mais espère bien continuer sur la lancée du match contre Genk.

"On doit tirer les leçons positives de ce match contre Genk. Cela nous donne aussi l’obligation de confirmer chaque semaine ce niveau de jeu. Et chaque fois, ce sera dans des circonstances différentes. C’est une très bonne base, un exemple et il faut confirmer."