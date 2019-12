Le coach d’Anderlecht : "Je ne peux pas dire que Bruges est favori".

Frankie Vercauteren est face à un puzzle offensif et des choix. Vincent Kompany et Nacer Chadli devraient, s’ils n’ont pas de réaction à l’entraînement de cet après-midi, être alignés.

"Vincent est plus avancé que Nacer en termes d’intensité mais ils vont tous les deux dans le bon sens. On verra au dernier moment quel est leur état physique." Il ne pourra, par contre, pas compter sur Verschaeren et Amuzu, blessés. "Didillon est arrivé malade cette semaine et Sardella reste un point d’interrogation."

Encore une fois, le coach fait face à beaucoup de problèmes à la veille d’un des matches les plus importants de l’année. "J’espère qu’une victoire pourra nous aider pour la suite mais nous ne devons pas baisser les bras si cela ne fonctionne pas. Si on n’est pas motivé à aller chercher les PO1, autant ne pas jouer à Anderlecht. Et si nous sommes en PO2, il faudra vouloir les gagner. Bruges est-il favori ? Peut-on dire cela en tant que coach d’Anderlecht ? Je pense que non."

Il en a également profité pour envoyer un message fort aux blessés de longue date et particulièrement à Bakkali et Nasri qui ont récemment fait le retour sur le terrain. "Le challenge pour ces garçons, c’est la reprise le 5 janvier. Ils doivent être capables de réintégrer le groupe à 100 %. Si ce n’est pas le cas on verra bien ce qu’on fait avec eux. Ils ont encore du boulot pour se rattraper."