Frankie Vercauteren était un coach très heureux.

"Cette fois, l’efficacité était présente. Avec les six buts, marqués par six joueurs différents, on a donné aux fans ce qu’ils méritent. Ce n’est qu’à la fin du match qu’on peut dire que cela a été facile. Ce n’est pas toujours évident de jouer contre dix joueurs. Les playoffs 1 ou playoffs 2 ? On n’en parle pas dans le vestiaire. On fait ce qu’on doit faire et on verra au bout du compte. Je ne m’attends pas à un match facile contre Beveren, qui montrera un tout autre visage qu’à Malines. La prestation de Pjaca ? Satisfaisante, mais j’ai vu beaucoup de points de travail." Y. T.

Bakkali : "Je suis à 80%"

Zakaria Bakkali ne pouvait, avec son but, espérer une plus belle revanche sur ceux qui ont pointé du doigt sa mauvaise montée au jeu face au Cercle Bruges.

S’il n’écoute pas les critiques ( "Je n’ai pas Twitter "), il est conscient de devoir montrer ce dont il est capable. "Ce but me fait du bien car il me booste. Je fais bien mon crochet, mes appuis étaient bons. Je suis à 80 % mais je travaille bien. Au Cercle, je n’avais plus joué depuis un an. J’espère prendre un maximum de temps de jeu. Et si possible en playoffs 1. Nous devons tout gagner jusqu’à la fin pour ne pas avoir de regrets au bout du compte. Nous y croyons à fond."

Sowah : "J'espère revenir en PO2"

Les Eupenois ont mis beaucoup de temps pour sortir du vestiaire. Et ils sont arrivés avec la tête basse.

"C’était difficile. Déjà à la mi-temps avec un tel score, surtout quand tu es à dix" , grimaçait Emmanuel Sowah, qui portait encore les couleurs mauves le mois passé. "J’avais vraiment espéré un autre retour sur cette pelouse. On était bien rentrés dans le match mais Anderlecht a été efficace. Je joue à Eupen aujourd’hui mais je reste un supporter du Sporting. Je leur souhaite de se qualifier en playoffs 1. Mais, s’ils sont en playoffs 2, j’espère qu’on sera dans le même groupe pour pouvoir revenir."