L’entraîneur du RSCA a essayé de rester positif mais avec une pointe de cynisme.

En plus de la traditionnelle poignée de mains post-conférence de presse, Philippe Clement a osé une petite tape sur l’épaule de Frankie Vercauteren. Comme s’il lui souhaitait beaucoup de courage pour cette longue, longue saison qui s’annonce au Sporting.

Le T1 en aura bien besoin. Rester optimiste face aux journalistes risque de devenir de plus en plus compliqué. Jeudi, Vercauteren a parfois versé dans le cynisme après certaines questions. On était encore bas sur l’échelle d’Ariël Jacobs mais ses réponses ne transpirent déjà plus autant la sérénité qu’au début.

"As-tu une boule de cristal ?", a-t-il demandé au journaliste qui l’interrogeait sur la participation de Kompany au match de dimanche contre Genk. "Il ne se plaignait de rien après le match mais il faudra encore attendre pour savoir s’il sera prêt."

Ce sera aussi le cas pour Chadli, qui n’a pas débuté après avoir discuté jusqu’au dernier moment avec le staff. D’où la présence (décevante) de Vlap au coup d’envoi.

Quand on a mis la Coupe d’Europe sur la table, Vercauteren a aussi eu un petit rictus. "Combien de possibilités avons-nous encore ?", a-t-il, à nouveau, demandé. "Les playoffs 1 sont loin et les playoffs 2 n’ont permis qu’à une seule équipe d’arracher le dernier ticket européen sur… dix éditions, avec Genk en 2010", avons-nous rétorqué. Et qui était l’entraîneur des Limbourgeois ? Vercauteren ! "Cette autre compétition dont vous parlez (Ndlr : il n’a pas voulu prononcer "playoffs 2") m’a bien réussi dans le passé."

Non, ce n’est pas facile de rester positif quand on vient d’être balayé par le premier de la classe. "Kompany a joué tout le match, Chadli a eu quelques minutes et on a réussi à équilibrer les débats pendant une partie de la première période. J’essaie toujours de rester optimiste." C’est juste après que la petite tape de Clement est intervenue…