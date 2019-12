Frankie Vercauteren a sans doute moins aimé les déclarations de Coucke: "Pas de commentaire..."

A la veille du huitième de finale de Coupe à Mouscron, Frankie Vercauteren a parlé à la presse. Il a fait le point sur quelques dossiers.

Les blessés: "Kompany n’a pas eu de mauvaise réaction suite à son match. On surveille quand même chaque jour. Il pourrait jouer. Trebel avait demandé quelques jours d’entraînement en plus et il est en bonne forme actuellement. Même en très bonne forme. Pour Sandler, il y a eu quelques complications et on fait le suivi journalier. Il y a aussi quelques doutes, notamment pour Chadli qui ne s’est pas encore entraîné depuis dimanche. On verra après le dernier entraînement."



La réunion avec les supporters: "Je trouve que ça s’est très bien passé. Les supporters ont dit qu’ils allaient continuer à nous soutenir et c’est très important pour nous."



Sa communication et celle de Kompany après la défaite à Ostende: "Je ne trouve pas que nous avons tenu des discours différents. Comme Vincent, je trouve qu’on doit toujours construire de l’arrière, sauf dans certaines situations de danger. Il faut apprendre à les reconnaître. Les jeunes se trompent parfois et ça fait partie de l’apprentissage." Les critiques de Coucke: "Le président a dit que nos deux derniers matchs étaient indignes du niveau d’Anderlecht? Je ne fais pas commentaire à ça..."