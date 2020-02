Kompany et Cobbaut sont incertains, Chadli et Roofe forfaits. Bonne nouvelle par contre pour les recrues.

Ils sont incertains Kompany, Cobbaut et Colassin n’ont pas encore été sur le terrain cette semaine. La décision sera prise au dernier moment. « Colassin a un souci à la cheville. Il l’avait déjà dimanche passé contre Mouscron et il a montré qu’il était présent quand même. Maintenant, plus vite il sera opéré et mieux ce sera pour lui. »

Ils sont forfaits

Pas d’amélioration pour Roofe et Chadli cette semaine. « J’espère qu’ils pourront tous les deux retrouver l’entraînement collectif la semaine prochaine. Pareil pour Gerkens et Verschaeren. Mais ce n’est pas encore certain non plus. Pour les autres blessés, on espère plutôt pour les playoffs. »

Les recrues

Le back gauche Lawrence n’arrivera en Belgique que vendredi, après des soucis administratifs aux États-Unis. L’avant-centre Joveljic et l’ailier Pjaca ont, eux, déjà fait bonne impression à Vercauteren. « Je suis agréablement surpris par leur niveau après des mois sans beaucoup jouer. Ils sont dans le rythme aux entraînements. Ils sont prêts à jouer mais je ne sais pas encore combien de temps. Une demi-heure? Une heure? Tout le match? Ça dépendra aussi de l’état des autres joueurs incertains. » Autrement dit: si Colassin déclare finalement forfait, Joveljic, en tant que seul attaquant disponible, pourrait déjà débuter.

« Un point sur les blessés? Tu as une demi-heure? » Frankie Vercauteren n’a pas perdu son sens de l’humour au moment de parler de la délicate question de l’infirmerie, à la veille du déplacement à Gand.