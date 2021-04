Frankie Vercauteren (64 ans) n’aime pas les interviews, surtout quand elles ont lieu à quelques jours d’un match contre Anderlecht. Il a quand même fait une exception pour La DH, à deux conditions : "On ne parle ni de mon départ d’Anderlecht ni de Kompany."

L’interview a lieu au troisième étage du nouveau Bosuil, d’où la vue sur le magnifique billard - en ce moment probablement le plus beau terrain du pays - est splendide.

Vous aimiez venir jouer ici, Frankie ?

"Oui et non. Non, parce qu’on perdait souvent, alors que le club n’avait pas le statut de Bruges ou du Standard (NdlR : son bilan comme joueur d’Anderlecht à l’Antwerp est pourtant raisonnable : deux défaites, trois victoires et quatre nuls). Oui pour l’ambiance. L’atmosphère était hostile, mais pas agressive. Les supporters me manquent, même si j’ai pris l’habitude de coacher dans des stades vides en Arabie saoudite et aux Émirats."



(...)