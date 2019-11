Frankie Vercauteren avait des sentiments mitigés à l’issue du match. Surtout le but encaissé lui restait à travers la gorge. "À la mi-temps, on avait dit de ne pas prendre de risques. On peut construire - cela fait partie du processus - mais sans prendre de risques." Alors que tout le monde pensait qu’il parlait de Zulj, il visait plutôt Kana, qui avait donné la passe à Zulj. "Zulj ne pouvait pas recevoir le ballon à cet endroit. Mais bon, il est aussi fautif, et il le sait. Après le match, Peter est venu chez moi pour s’excuser. Et c’est lui qui est à la base du 1-2."

Le niveau du match était parfois abominable. Vercauteren : "Surtout en seconde mi-temps, il y avait beaucoup de déchets dans notre football. On ratait les choses les plus simples, comme des passes et des déviations. Et on ne profitait pas des espaces. On a encore beaucoup de travail. On ne parvient pas à être régulier. Notre première mi-temps était bonne, mais on n’a pas été assez efficace. Notre deuxième mi-temps était mauvaise."

Et quid de Kemar Roofe , qui a gagné le match à lui seul ? Étonnamment, Vercauteren était critique à son égard. "Lui aussi, il a encore du travail. Il n’a pas profité des espaces, et il n’était pas toujours disponible."

Le positif était le résultat. "C’est un moment très important pour ne pas perdre le contact avec le top 6. On ne pouvait pas perdre ce match. Mais malgré l’importance des trois points, il n’y avait pas d’euphorie dans le vestiaire après le match."