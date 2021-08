On avait presque oublié ce qu’était un stade de foot. À la 72e, certains quittaient le Lotto Park alors que d’autres sifflaient copieusement leur équipe. Vitesse venait de faire 2-3 et tout espoir de qualification semblait s’être envolé. Vingt minutes plus tard, le stade explosait lors du 3-3 inscrit par Yari Verschaeren.

"We are Anderlecht", chantaient les fans, lançant le fond de leur bière et embrassant leur voisin. Inconnu ou non. Vacciné ou non. Et deux minutes plus tard, ils avaient envie de casser leur smartphone en effaçant la vidéo du penalty manqué par Lior Refaelov qui aurait mis Anderlecht dans une situation confortable pour le retour.

Cardiaques s’abstenir, le vrai football est de retour, celui des stades qui vibrent et des supporters qui tremblent avant de sauter de joie. Le Parc Astrid était en manque de ces torrents d’émotions.