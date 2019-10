Un bon vendredi pour Yari. Un joli but pour lancer Anderlecht, un assist qui ne comptera finalement après l’intervention du VAR et une sélection chez les Diables.

Dans la zone mixte du Mambourg, Verschaeren semblait soulagé. En tout cas plus détendu que ces dernières semaines. "Oui, ça fait du bien", reconnaissait-il. "On savait que ces trois points étaient importants pour nous. Comme toujours, on a développé notre jeu mais on a eu les occasions. On était bien dans le match. Et quand Charleroi a poussé en fin de rencontre, on a fait bloc et on a tenu. C’est positif."

Verschaeren n’avait plus marqué depuis le mois de mai, lors de l’unique victoire du Sporting en playoffs 1 (contre le Standard). "C’est agréable aussi", souriait-il. "Je suis là pour apporter quelque chose à l’équipe et je ne l’avais pas assez fait depuis le début de la saison. Ce soir, j’ai joué plus libéré que dans les autres matches."

Une prestation aboutie qui tombe pile au bon moment, même si Roberto Martinez lui avait maintenu sa confiance en le sélectionnant dans l’après-midi. "Ça m’a peut-être un peu boosté avant le match. Je dois avouer que j’étais surpris d’être repris. Mais je l’étais déjà la première fois. Je crois que le coach voit quelque chose en moi. Je rejoindrai la sélection lundi avec la même ambition que l’autre fois : apprendre."