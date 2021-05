L’air de rien, Yari Verschaeren a inscrit son 6e but de la saison en championnat samedi contre l’Antwerp, sur une jolie reprise décroisée. C’est déjà deux buts de plus que sur ses deux premières saisons professionnelles réunies. C’est aussi le meilleur total du RSCA derrière Lukas Nmecha (15).

Si on ajoute les trois passes décisives qu’il a distribuées, le Diable de 19 ans est même l’un des Anderlechtois les plus décisifs en 2020-2021. En Pro League, il fait bouger ses stats toutes les 126 minutes. Nmecha (15 buts et 3 assists) n’est décisif que toutes les 155 minutes. Seul Adrien Trebel fait mieux que Verschaeren : une action toutes les 120 minutes (2 buts et 6 assists).