Le meilleur des dix tirs au but anderlechtois au Pairay est venu du pied de Yari Verschaeren. Son boulet de canon n’aurait pas pu être mieux placé : en pleine lucarne. La pression était pourtant énorme sur ses jeunes épaules. Un raté aurait complètement pu gâcher la saison d’Anderlecht et la sienne. Et après 120 minutes de combat sur un terrain détrempé, pas évident de demander que les pieds reproduisent ce que veut la tête. D’où son énorme cri de joie après son tir parfait.



(...)