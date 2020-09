C’est ce qui s’appelle un week-end contrasté. Samedi, Yari Verschaeren a connu sa première titularisation et son premier but en 2020 avec le Sporting lors du déplacement à Beveren. Dimanche, il a été testé positif au Covid-19 et placé en quarantaine. Il est d’ores et déjà forfait pour la réception d’Eupen dimanche prochain.

Pourquoi Verschaeren a-t-il été autorisé à jouer ?