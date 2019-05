En préface du Gala du Footballeur pro, l’émission Le Grand Débrief a accueilli du beau monde et les Anderlechtois étaient particulièrement souriants. À commencer par Karim Belhocine. "Cette victoire face au Standard fait plaisir, mais il y a encore trois matchs à jouer dans ces playoffs 1… Donc, mon avenir personnel passe au second plan. Il est toujours agréable de bénéficier du soutien des joueurs, avec qui je vis depuis deux ans, mais seule la direction décidera de mon sort."





Et, justement, c’est à Michael Verschueren, le directeur général d’Anderlecht, que le T1 actuel Karim Belhocine a transmis le micro…

"Je ne pense pas que nous prendrons une décision à propos de l’entraîneur avant la fin de cette saison" , explique le dirigeant. "Nous avons reçu une cinquantaine de candidatures et déjà opéré un premier tri. Et il y a encore quatre ou cinq profils intéressants. Oui, on a aussi du Belge. Mais je le répète : nous ne nous précipiterons pas. L’important, c’est de trouver un entraîneur qui tient compte des jeunes et qui ramène l’identité de jeu d’Anderlecht. Oui, cela veut également dire qu’on ne prendra pas un profil à la Weiler."

Ce travail de longue haleine est devenu plus facile pour Michaël Verschueren depuis la victoire face au Standard. "Il va de soi qu’elle est d’autant plus belle que nos playoffs étaient jusque-là une catastrophe. Ce succès, avec la manière, était mérité ! Cela fait du bien de ressentir une ambiance positive en arrivant au club le lundi."

Cela pourrait relancer la fin de saison des Mauves et, surtout, préparer la suivante. "Les trois derniers matchs seront importants pour déterminer sur qui nous pouvons compter la saison prochaine. Nous devons encore nous décider sur certains cas. Nous devrons de toute façon dégraisser ce noyau. Il est impossible de continuer avec 40 joueurs. Personnellement, je nous vois travailler avec 24 ou 25 joueurs maximum…"