Dans une interview à Bruzz, Michael Verschueren a dévoilé qu’Anderlecht veut - à terme - construire son propre stade.



"À un endroit proche du stade actuel, même si nous n’excluons pas la combinaison avec un stade national", dit-il. "Nous avons renoué les liens avec la commune d’Anderlecht. On veut introduire notre propre projet plutôt que de faire appel à des promoteurs. Nous ne voulons pas travailler à deux vitesses, comme le font le Club et le Cercle Bruges. Avec un plus grand stade, les places seront moins chères, et j’espère attirer plus de Bruxellois."