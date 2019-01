Les Mauves de Fred Rutten ont montré de belles choses en amical.



On peut voir le verre à moitié vide et parler des quelques erreurs défensives et du fait qu'Anderlecht a joué plus d'une mi-temps en supériorité numérique mais ce serait gâcher la victoire encourageante des Bruxellois.

Anderlecht a réalisé une première mi-temps convaincante avec un jeu simple et offensif. Les Mauves ont eu quelques occasions concrètes qui ont fini par payer via une belle frappe de Dimata. L'attaquant a ensuite loupé un penalty bien provoqué par Najar. Contre le cours du jeu, Anderlecht s'est fait rejoindre au score sur un corner. Milic n'a pas su prendre le dessus sur Voogt, qui a trompé Didillon de la tête.

La deuxième mi-temps a mal débuté. Moins créatifs et plus empruntés, les hommes de Fred Rutten ont pris un but trop simple d'Amiri, venu de la deuxième ligne. Le changement presque complet de l'équipe à l'heure de jeu à amené un peu de fraîcheur et deux buts coup sur coup. D'abord via Gerkens. Puis, sur une action solo de Bakkali pour offrir la victoire.

Kara est montée au jeu en fin de match. Sous les applaudissements nourris des supporters présents.





Fiche technique

Anderlecht : Didillon (64e de Jong) ; Appiah (46e Saelemaekers), Sanneh (70e Kara), Milic (64e Delcroix), Cobbaut (64e Obradovic) ; Kayembe (64e Gerkens), Kums (64e Musona), Trebel (64e Lawrence) ; Najar (46e Bakkali (77e Saief)), Dimata (64e Santini), Amuzu (64e Doku).

Les buts : 14e Dimata (1-0), 40e Voogt (1-1), 55e Amiri (2-1), 67e Gerkens (2-2), 71e Bakkali (3-2).