La tempête du Covid n’a pas épargné Anderlecht, mais les dégâts sont limités pour l’équipe A. "Je ne baisse donc pas la barre", dit Vincent Kompany dans sa vidéoconférence avec la presse.

Anderlecht vient de vivre une des semaines les plus spéciales de son histoire. En tout, neuf membres du club ont été testés positifs au coronavirus. Les cas de Vlap, Zulj, Wellenreuther, deux kinés, un joueur des U17 et un des U18 étaient déjà connus. Hier, un membre du staff du noyau A et le Gallois James Lawrence (à ne pas confondre avec le Jamaïcain Kemar Lawrence, encore et toujours absent) ont complété la liste.