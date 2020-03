En pleine crise de coronavirus, Vincent Kompany a envoyé un message de soutien à l'ensemble de ses fans.

Tantôt en train de jardiner, tantôt en train de s'adresser à ses fans sur les réseaux sociaux. Vincent Kompany s'occupe durant la période de quarantaine que traverse la Belgique. Le capitaine et joueur-entraîneur des Mauves y a été d'un beau message de soutien, en français et en néerlandais, qui conseille surtout les jeunes.

"Je pense qu'on n'a pas le choix. On doit respecter les consignes et les règles qui ont été imposées par le gouvernement belge. Je pense que c'est la seule manière de vaincre le virus COVID-19. Je me mets aussi à la place de ceux qui grandissent ou vivent dans des conditions similaires aux miennes quand j'étais petit. Ma famille et moi on a vécu dans un petit appartement à cinq, les voisins d'en haut étaient sept, ceux à gauche ou à droite étaient plus nombreux aussi. Je me demande comment on aurait passé le temps si on avait été dans cette situation. Cela aurait vraiment été difficile", se souvient Vince The Prince.

Avant de poursuivre: "Mais le message que je veux faire passer est que, même dans des moments comme ceux-ci, il y a encore l'opportunité de progresser. Même dans un espace réduit, on peut penser grand. Je veux encourager les jeunes à continuer à s'instruire, à utiliser internet. (...) Il est également possible de se dessiner un avenir dans une période d'isolement comme celle-ci."

Le défenseur des Diables Rouges se voulait également préventif: "Pour ceux qui sortent, je vous conseille de bien garder vos distances, penser à votre santé et à celles de vos proches ainsi que celle de la société dans laquelle on vit. Faites votre sport et vos activités, mais faites le en connaissance de cause. Surtout, ne laissez pas cette situation réduire votre espace intellectuel ou créatif. Au contraire, cela doit vous donner l'opportunité de faire grandir vos perspectives d'avenir."