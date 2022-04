Un public qui fait du bruit, du soleil, un noyau au complet. Tous les ingrédients étaient réunis ce lundi après-midi à Anderlecht pour faire de cette finale de Coupe de Belgique un jour historique dans l'histoire du club. Les hommes de Vincent Kompany auraient pu être ceux qui ont soulevé la 10e coupe de Belgique au RSCA.

Malgré une prestation en dessous du niveau des joueurs, les Bruxellois ont tenu bon face à des Gantois, eux-aussi, moins inspirés qu'à l'accoutumée. Sans doute que l'enjeu avait pris le dessus sur le jeu.

Pour le spectateur neutre, ce match s'est rapidement transformé en une rencontre quelque peu lassante.

Et malheureusement pour Les Mauve et Blanc, ce sont les Buffalos qui l'ont emportée. Grâce à un Davy Roef qui a arrêté les deux derniers penalties anderlechtois.

Après la rencontre, la jeune équipe d'Anderlecht était très déçue. Mais Vincent Kompany a su trouver les mots justes pour les remobiliser.

“Il n’y a rien que je puisse dire maintenant pour vous aider à vous sentir mieux. Les finales, les tirs au but, c’est ce qui fait le plus mal. Je le respecte. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous comporter comme nous le faisons. Nous gagnerons un autre jour. La prochaine victoire, le prochain titre, ça commence aujourd'hui. Maintenant, avec la douleur que l'on ressent. Et je vous le promets, en tant que coach, je gagnerai des trophées. Et vous, en tant que joueurs, ayez la conviction que vous en gagnerez aussi. Nous allons gagner des trophées. Ca commence aujourd'hui. Il faut respecter l'adversaire. Et bravo à eux. Demain, avec l'envie et la douleur, nous reprendrons tout”, a lancé Vincent Kompany à ses joueurs juste après le match.

Et ce sera nécessaire, juste avant de disputer les Champions playoffs.