Vincent Kompany tente de faire jouer ses connexions. Après avoir essayé de convaincre Nacer Chadli et Thomas Vermaelen de se relancer au RSCA, le nouveau joueur/manager d’Anderlecht a sondé Samir Nasri.

Les deux hommes ont joué ensemble de 2011 à 2016 sous la vareuse de Manchester City. Ils entretenaient d’ailleurs une bonne relation qui a poussé Kompany à contacter l’ancien international français qui vient de souffler ses 32 bougies.

Sans club après un passage à West Ham et près d’un an de suspension pour dopage, Nasri est à la recherche d’un nouveau défi. Le joueur privilégierait un gros contrat à un challenge comme celui d’Anderlecht. Plusieurs clubs exotiques lui font la cour avec des salaires (on parle de 4 millions net par an) sur lesquels Anderlecht ne peut s’aligner.