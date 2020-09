Le coach d’Anderlecht compte amener de l’expérience dans son groupe malgré la relégation de Vanden Borre en U21

"On va gagner, hein." Vincent Kompany a quitté la salle de presse avec un grand sourire après avoir une nouvelle fois détailler ses ambitions : prendre les trois points face au Cercle ce dimanche mais en jouant bien. "Pas de cynisme à Anderlecht", martèle-t-il.

Plus que du match, il est surtout revenu sur la semaine et les quelques dossiers chauds :

Anthony Vanden Borre

"Ce ne fut pas une décision difficile de reléguer Anthony en U21. Il est fit dans les limites de ce que son corps peut atteindre. Il est très impliqué dans son rôle auprès des jeunes. On connaît son histoire. Pour chaque Kompany, il y a aussi un Vanden Borre. On a chacun eu notre trajet. On était tout aussi talentueux à l’époque. Il était peut-être même plus avancé que moi mais nos parcours ont été différents. Il doit devenir une sorte de mentor. Avec notre investissement auprès des jeunes, un tel profil est très important pour bien les encadrer."

Mustapha Bundu

"Ces dernières semaines lui ont permis de revenir plus en forme. Il est plus loin qu’il y a deux ou trois semaines mais n’est pas encore prêt à jouer à bloc 90 minutes. Il peut nous aider. Il possède des qualités dont nous avons besoin."

Ognjen Vranjes

"On n’a pas encore terminé l’équipe pour dimanche et je ne sais pas qui remplacera Cobbaut. Je ne rechausserai en tout cas pas les crampons. Quand je vois Vranjes, je vois un défenseur qui a du métier, qui est agressif. J’ai entendu beaucoup d’histoires d’avant mais j’ai devant moi un vrai pro. Il a évolué de nombreuses d’années à très bon niveau. Il peut nous apporter quelque chose et notamment son expérience."

Jérémy Doku

"Jérémy est très intelligent et cela ne m’étonne pas qu’il ait bien réussi chez les Diables. En général, il essaie de trouver sa place, son moment. Il veut faire ce que ses équipiers exigent de lui. Mais il joue aussi à l’émotion. Quand il sent le moment, il peut faire des choses exceptionnelles. Il est capable d’absorber beaucoup d’informations et sa sélection l’a certainement aidé dans son développement."