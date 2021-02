Et Frutos à DC United ? "C’est une décision surtout familiale", détaille Kompany. "Il voulait se rapprocher de sa famille. En cette période de Covid, les voyages sont très compliqués. Mais il est clair qu’il avait une grande importance à Anderlecht. Tout comme le reste du staff, il travaillait jour et nuit avec beaucoup d’énergie, de passion et de connaissance. On va voir si on peut trouver un remplaçant qui peut faire progresser l’équipe comme il le faisait."



Mais l’actualité, c’est évidemment le match de Coupe à Liège de ce mercredi. Kompany : "Pas question d’aborder le match d’une autre façon qu’un match de championnat. Je ne vais donc pas faire souffler des joueurs, sauf ceux qui – pour des raisons médicales – ne sont pas aptes à jouer sur le terrain (synthétique) de Liège."

Nicolas Frutos va partir, Landry Dimata (à l’Espanyol), et Zakaria Bakkali (au Beerschot) sont déjà partis. "Nany (Dimata) sort d’une période difficile", a expliqué Vincent Kompany lors de sa conférence de presse. "Je comprends qu’il veuille se tester ailleurs et je lui souhaite beaucoup de chance. De notre côté, l’aspect financier a joué un rôle. On a essayé de faire baisser la masse salariale. Bien sûr que son départ est une perte qui ne va pas nous aider à court terme. Mais on doit l’accepter."