Lambert : "On encaisse deux buts rapidement ce qui nous fait mal, surtout le premier. Ce sont des petits détails qui font la différence, encore plus en demi-finale de Coupe. Le plan était d'attendre. On voulait surtout ne pas encaisser dans les 20 premières minutes parce qu'après, ils auraient eu la pression de devoir marquer. C'est donc dommage d'encaisser ce but rapidement même si on réagit bien avec l'égalisation. Puis on encaisse sur une deuxième phase arrêtée... Je pense qu'ils méritent leur victoire. On n'a pas spécialement été à la hauteur aujourd'hui. Cela ne sert à rien de parler de regrets car on a tout donné. C'est vrai qu'à l'aller, on encaisse ce but sur un penalty imaginaire. Mais un match retour à Anderlecht, c'est toujours compliqué."

Agbadou : "La déception est grande parce que c'est le genre de matchs qui ne se jouent pas mais qui se gagnent, peu importe la manière. C'est rageant car la saison passée, on est aussi éliminés en demi-finale. On aurait voulu aller en finale pour sauver la saison. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat. Anderlecht a su étudier nos points faibles et jouer dessus, notamment sur phases arrêtées."

Kouamé : "Arriver en finale, c'était un objectif du club. Désormais, on doit savourer cet objectif atteint mais pas trop longtemps car il y a d'autres matchs importants qui arrivent, surtout dans l'optique des play-offs 1. Quand on est arrivés au stade, je sentais l'ambiance que les supporters mettaient. Cela montre que la Coupe est une compétition importante. Ils la voulaient, cette finale, et nous aussi. Ça m'a touché parce que je n'ai pas encore joué de finale dans ma carrière pro. J'espère qu'on pourra la gagner. Ça sera une belle finale contre Gand, j'ai vu le match d'hier, ça joue bien. Qui sera favori ? Je ne sais pas."

Van Crombrugge : "C'est un énorme soulagement, on l'avait pointé comme objectif d'au moins jouer cette finale. J'ai dit au groupe que si on allait en finale, c'était pour la gagner. Contre La Gantoise, ce sera une très belle affiche, on va profiter de la qualification mais dimanche, il y a un match important qui nous attend contre Ostende. Ce soir, on n'a pas été très inquiétés, c'est dommage pour le but encaissé parce que ça tombe un peu de nulle part mais on est resté calme, on a fait tourner le ballon, on savait que les occasions allaient venir.

Kompany : Pour nous, il y avait plus qu'une ambiance de Coupe, c'était digne d'une ambiance de grandes soirées anderlechtoises. On est restés en contrôle pendant tout le match. Eupen est une équipe qui a des ressources offensives, il fallait être concentré, discipliné, surtout après le but encaissé. On est restés calmes et on a été décisifs dans les moments importants.

Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a réussi à jouer selon la tendance du match : au début, il y avait de l'espace entre les lignes, on joue entre les lignes puis on a su s'adapter au pressing différent et prendre la profondeur dans le dos de la défense. Cette saison on n'a pas toujours su alterner et s'adapter pendant le match, même si j'avoue que dans les 5-6 dernières semaines, on a été bons dans ce domaine. Je ne regarde pas encore trop à la finale. Avant il y a tous les matchs de championnat et la priorité désormais, c'est Ostende et après, j'espère que je pourrai transmettre un peu de mon expérience des finales. Il faut juste rester calmes.

L'émotion, c'est pour les supporters et le folklore, le jour-même on sera fixés sur notre tâche. Ça fait 7 ans qu'Anderlecht n'a plus été en finale ? A City, ça faisait 40 ans. A la mi-temps de cette finale, on se rend compte qu'on est en train de passer à côté. Les supporters doivent vivre dans l'excès et l'euphorie, nous devons garder notre calme. Imaginez quand les joueurs disputeront une phase finale de Coupe du Monde, ça sera autrement différent.