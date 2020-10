Ilombe Mboyo "On a manqué d'efficacité ce soir. On se créé beaucoup d'occasions franches qu'on ne met pas, au contraire d'Anderlecht. Les deux premiers buts sont évitables. On doit s'en prendre à nous-mêmes. On pouvait revendiquer plus de points en ce début de saison. La semaine prochaine on se doit de prendre des points lors du derby. Anderlecht a progressé depuis la saison passée, il faut leur donner du temps car ils ont beaucoup de talent. J'espère qu'ils prendront des points, sauf contre nous."

Hannes Van der Bruggen "C'est le match ou l'on se créé le plus d'occasions. On a un problème d'efficacité ce soir et on donne deux buts évitables. On a poussé en seconde période mais on savait qu'on laissait beaucoup d'espaces dans le dos. À 0-3, ça allait être difficile. La semaine passée contre OHL, ils se sont fait remonter au score donc on savait qu'il y avait de la place pour recoller".

Yari Verschaeren " On savait que ça allait être difficile. On avait le contrôle en début de match et les deux premiers buts ont fait du bien. Personnellement j'ai eu du mal en première mi-temps dans le couloir droit mais ça allait mieux a gauche en seconde période. On sait qu'on n'est pas à l'aise quand on mène 2-0 et qu'il reste dix minutes, le troisième but a donc fait du bien. Des matchs difficiles nous attendent mais on va bien les préparer comme d'habitude."

Lukas Nmecha "Je suis content du résultat. C'était important d'avoir les trois points ce soir. Je suis heureux d'avoir marqué mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait, je dois continuer à progresser, notamment dans mes actions galvaudées et mes pertes de balles. On a perdu beaucoup de points évitables cette saison, on doit continuer à pousser pour atteindre les Playoffs 1."

Yves Vanderhaeghe "Dans l'ensemble, on a montré de bonnes combinaisons pour se créer des occasions franches. Mais le problème ce soir, c'est ce manque d'efficacité, on a dû bénéficier d'un penalty pour enfin marquer. Ce qui me frustre le plus, ce sont les deux buts encaissés. On a montré trop de respect à Anderlecht. Nous devons être contents de ce début de saison au vu de mon noyau et des nombreux blessés. Certains doivent cependant encore élever leur niveau. Je suis content de la montée de Guèye. J'attends encore les arrivées de mes deux derniers renforts qui ont un problème de visa. J'ai félicité Kompany, c'est toujours dommage de perdre un match mais c'est important de lui souhaiter bonne chance pour la saison."

Vincent Kompany " Je me suis excusé auprès de l'arbitre après la rencontre car ma réaction sur le penalty n'était pas digne pour Anderlecht. Je jouais encore dans l'un des championnats les plus physiques du monde donc j'avais envie d'applaudir après ce contact. J'aime quand on laisse jouer, c'est ma vision du foot. C'est pour cela que je me suis un peu emporté quand l'arbitre a sifflé penalty. Je suis satisfait de notre entrée de match en ayant la possession du ballon. Quand on a le ballon on marque et quand on le laisse à l'adversaire, on a difficile. Anderlecht est fait pour avoir le ballon. Ce n'était pas un match parfait mais c'est une très bonne performance ici à Courtrai. Je suis perfectionniste donc je ne veux pas concéder une seule frappe et marquer sur toutes nos occasions. Je n'ai pas d'attaquant numéro un, j'ai un effectif à qui je fais confiance. Lukas a un talent exceptionnel, même s'il peut faire encore mieux ce soir. Dimata est un attaquant exceptionnel pour ce championnat. Cela nous permet de marquer beaucoup de buts cette saison. L'objectif est de créer une ossature pour l'équipe, les joueurs ont fait un grand pas dans une direction qui peut les mettre en avant."