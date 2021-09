Dans sa conférence de presse avant Anderlecht – Gand, Vincent Kompany a reçu une question sur Romeo Lavia, qui a joué son premier match en équipe A de Manchester City, en League Cup contre Wycombe Wanderers (6-1). "J’aurais évidemment préféré qu’il porte d’abord le mauve d’Anderlecht au lieu du bleu de City", dit Kompany au sujet du médian défensif qui a quitté Anderlecht en 2020.

"Mais tout comme ses anciens entraîneurs à Neerpede, je suis très content pour lui qu’il ait fait ses débuts. Selon moi, il peut percer directement à City (NdlR : sans être prêté) et je vous assure que ce n’est pas évident. Seulement un joueur sur un million en est capable. Je l’ai eu à l’entraînement ici : c’est un joueur qui est à l’écoute et qui a une forte personnalité. Il est calme au ballon et agressif à la récupération : c’est le profil que Pep recherche."