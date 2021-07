Il ne s'était plus exprimé depuis un moment. Ce vendredi, Vincent Kompany, après sa première véritable préparation complète en tant que T1, a préfacé le match d'ouverture d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise (ce dimanche à 18h30). Un derby lors duquel le RSCA retrouvera enfin ses supporters. "J'ai hâte de revoir notre public, cela fait trop longtemps. Je pense qu'ils vont pouvoir voir des joueurs qu'ils n'ont pas encore vus. En plus, ce sera lors d'un derby. Je pense que c'est bien pour Bruxelles de voir ce genre de rencontres. Je suis un Bruxellois pur-sang donc ça représente quelque chose pour moi aussi personnellement et j'espère que je pourrai transmettre cela à mes joueurs."

D'autant plus que Kompany voit cette équipe de l'Union comme une potentielle surprise en D1A cette saison. "Ce sont des loups déguisés en moutons et je dis cela comme un compliment (rires). Ils sont bien occupés et bien coachés. Je pense que c'est une équipe capable d'aller chercher leur adversaire très haut sur le terrain. On sent qu'ils veulent faire quelque chose et j'espère qu'ils feront une saison correcte. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis. Il y a une idée claire et un véritable plan de jeu. Chaque phase de jeu est étudiée.

"L'entraineur des Mauves est aussi revenu sur une préparation bouclée sans la moindre victoire. "On a affronté des équipes comme Utrecht et l'Ajax qui sont des prétendants en Eredivise. La différence avec l'Ajax était incroyable. Le début de leur projet date d'il y a déjà quelques temps, ils sont plus avancés. La différence ne s'est pas seulement faite remarquer au niveau du résultat mais aussi dans le contenu. Chaque joueur de l'Ajax est capable de garder le ballon et est intelligent tactiquement. Réduire ce fossé ne se fait pas en un jour. Mais je voulais affronter de telles équipes et ne pas rester de notre zone de confort."