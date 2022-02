Il le concède : "Ce n’était pas un match fou." Vincent Kompany ne cherche pas de folie mais de l’efficacité des deux côtés du terrain. "Je ne vais pas dire que nous avons été plus efficaces que d’habitude car nous le sommes déjà plus que la saison passée. Nous avons, par contre, créé beaucoup de danger face à une bonne équipe. C’est important. Et nous l’avons concrétisé en buts."

Sans encaisser face à une des attaques les plus difficiles à contenir du pays. "Mes joueurs ont bien géré les attaques et ont su contourner le pressing mis par les Genkois, en jouant dans la profondeur. Nous avons trouvé des solutions face à leur manière de jouer. Nous gagnons un match au sommet 2-0 et je pense pouvoir dire qu’il faut une certaine maturité pour y parvenir."

Avec un joueur qui a été aussi bon devant le but que dans le travail abattu : Yari Verschaeren. "C’est un joueur moderne. Dans le football actuel, il faut savoir défendre et attaquer. Yari parvient à combiner les deux. Le fait qu’il en soit déjà à sa quatrième saison chez nous lui permet de profiter d’une certaine stabilité."

Anderlecht est désormais plus proche du podium que des playoffs 2 : "Et je ne regarde pas vers le bas. Uniquement vers le haut", conclut-il.

Hendrik Van Crombrugge : "On a appris la leçon"

Hendrik Van Crombrugge a parlé par mots clés en analysant la rencontre de son équipe : "Bonne gestion, solides, matures et efficaces." Aussi lapidaire que juste.

Le capitaine a vu ses équipiers jouer en adultes. "Nous avons disputé un bon match et avons converti nos occasions. Nous avons tiré les leçons du match contre Zulte Waregem. Nous avions trop reculé après avoir mené au score. Le coach nous a demandé de la discipline. Nous avons répondu à ses attentes."