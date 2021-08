Anderlecht est prêt pour son match de l’année. "Notre match de l’année, on le joue plus ou moins tous les trois jours", souriait Vincent Kompany à la conférence de presse d’avant-match dans le GelreDome de Vitesse.

Trois heures auparavant, le coach allemand Letsch avait déclaré, assis sur la même chaise que son homologue, qu’Anderlecht est favori pour le match. Le T1 du Sporting confirme : "Anderlecht sera toujours favori, mais on assume ce statut. On a 17 adversaires en Belgique : on est favori à 34 reprises, quelle que soit la vérité du moment ou quel que soit le leader du championnat."

Au Club Bruges, on va rire dans sa barbe en lisant ces propos.

L’autre thème de la conférence de presse était évidemment le penalty raté de Lior Refaelov lors des arrêts de jeu du match aller. "On n’en a pas parlé une seule fois cette semaine", prétend Kompany.

Refaelov, lui, a pourtant passé une nuit blanche à l’issue de ce match. "Je dors toujours mal après une rencontre, et surtout quand on le joue le soir", dit Refa. "Mais là, j’ai rebotté plusieurs fois ce penalty dans mon lit. Ça m’a fait mal de ne pas avoir donné la victoire à Anderlecht. Mais ça fait partie du sport. Si j’avais tiré le ballon quelques centimètres plus bas, c’était le penalty parfait."

Une chose est sûre : le Soulier d’or sera à nouveau un des candidats pour frapper un péno ce jeudi. "Ce n’est pas le premier que j’ai raté dans ma carrière. J’ai assez d’expérience pour gérer la pression. Le suivant, je vais le prendre en ayant pleine confiance en mes capacités."

Des propos confirmés par son coach : "S’il y a quelqu’un dont je me dis que son penalty raté ne l’empêchera pas de marquer le prochain, c’est un joueur d’expérience comme Lior. En anglais, on dit : ‘Press the reset button’ (Appuyez sur le bouton de réinitialisation). On oublie."

Vu que les buts inscrits en déplacement ne comptent plus double, beaucoup plus de matchs européens se décideront lors d’une séance de tirs au but. Kompany ne le cache pas : ces derniers jours, il a travaillé cet aspect aux entraînements. "Bien sûr qu’on sait s’entraîner à donner des penalties. On peut introduire des routines. Il ne faut rien laisser au hasard. Et en tant que coach, on peut prendre toute la pression sur soi, pour que le joueur frappe sans pression. Si quelqu’un rate, c’est ma faute."

Le coach du Sporting a une liste de joueurs en tête. "Sur base des penalties bottés par les joueurs dans leurs anciens clubs. Mais avant tout, on veut gagner le match avant d’en arriver aux tirs au but."