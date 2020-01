Anderlecht est parti en stage en Espagne.

Le RSCA croit-t-il toujours aux play-offs 1? Relégué à sept points de Malines, l'étau se resserre pour les Mauves. Vincent Kompany, le porte-drapeau du projet, ne met en tout cas pas de pression sur le groupe. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club, le Diable rouge "Trust The Process" encore et toujours. "Nous sommes ici en camp d’entrainement et rien d’autre ne m’intéresse en dehors de cette équipe. Nous avons des objectifs à atteindre qui ne doivent pas être atteints en six mois, trois mois ou en playoffs 1, ceci ou cela, oubliez ça. Nous avons des objectifs à atteindre en équipe. Et en tant qu’équipe, ça prendra le temps que ça prendra. Nous devons juste poursuivre cette voie. Jusqu’au bout."

Vincent Kompany met également l'accent sur le travail a effectuer pour progresser: "Il faut s’entraîner et donner le maximum. Poussez vos coéquipiers pour les rendre meilleurs. Qu’il s’agisse d’exercices tactiques, de matchs que nous disputons, petits ou grands. Il faut à chaque fois tout donner. Rien de moins."

Dans la vidéo, on y voit également Samir Nasri, qui semble en pleine possession de ses moyens, ou encore Anthony Vanden Borre.