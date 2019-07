Pour cette rencontre, les Mauves pourront compter sur l'appui de leurs fans. Pour rappel, Anderlecht risquait de devoir jouer une ou deux rencontres à huis-clos suite aux incidents survenus au Standard de Liège lors des défunts playoffs. Le match avait été arrêté à cause des supporters anderlechtois. Finalement, les Mauves écopent d'un sursis mais pas d'un huis-clos effectif.





A la veille de cette rencontre, Vincent Kompany, le nouveau mentor du Sporting, dresse le bilan. "Ce que j'ai retiré de cette pré-saison, c'est que nous nous sommes énormément amélioré et très rapidement. On se concentre maintenant sur le football que nous voulons développer. Il faut aussi que nous obtenions des résultats, bien sur.", explique Vince The Prince dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.





Cette saison, le RSCA continuera à intégrer les jeunes. Ces derniers devront faire un pas pour se développer un peu plus. "Nous allons voir si les jeunes sont prêts à sauter le pas mais je suis toujours très confiant", confie-t-il.





Kompany est revenu sur sa frustration de voir Anderlecht réaliser une saison comme celle de l'année dernière. "En tant que supporter, l'année passée, je sais à quel point ça fait mal de voir Anderlecht terminer à la sixième place. Cela doit nous donner encore plus d'attitude pour rester ensemble et rester soudés afin de retourner cette situation", conclut-il.