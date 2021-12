Javier Torrente a parlé de "meilleure équipe de Pro League" au moment d’évoquer Anderlecht. Exagéré, certainement. Surtout que Vincent Kompany a été très clair à ce sujet : "Nous ne sommes pas la meilleure équipe à l’heure actuelle."

Dans l’attitude, par contre, il n’y avait rien à dire. "Mes joueurs le savent très bien : on ne peut rien lâcher si on veut un jour avoir le statut de meilleure équipe du pays."

C’est aussi pour cela que, même à 0-5, les Anderlechtois ont continué de pousser. "S’ils avaient relâché la pression ne fût-ce que d’un pourcent, je serais rentré à la maison sur un mauvais sentiment. Je n’aurais pas été content."

Les joueurs du RSCA ont tous évoqué le plaisir qu’ils ressentent sur le terrain. "On prenait aussi du plaisir dans la souffrance quand nous étions menés à Ostende", coupe Kompany. "On n’apprend pas à se connaître dans la victoire. On doit continuer à maintenir l’attitude que nous avions quand nous perdions ce genre de matchs. Et nous n’allons pas donner de leçon aux autres maintenant qu’on gagne."

Les Mauves ont désormais droit à cinq jours de congé avant de reprendre deux semaines avant de recevoir le Standard. "Je leur ai conseillé de récupérer mentalement. Je n’ai pas donné de conseils car je sais qu’il ne faut pas toucher au temps libre d’un joueur. Ils ont le gel et les masques. Il ne me reste qu’à prier pour avoir tout le monde à la reprise."