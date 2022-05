Les Mauves n'ont que trois points d’avance sur l’Antwerp. La perspective d’éviter la quatrième place, synonyme de préparation tronquée par les trois tours préliminaires de Conférence League dès juillet, est toujours au cœur des débats. Mais sortir les calculettes ne ressemble pas au personnage. Kompany cherche avant tout à ne pas mettre de pression inutile sur son jeune groupe. « Ça ne sert à rien de me parler de troisième ou de quatrième place. » Il ajoute même avec le sourire : « s'il y a des matchs à jouer en juin, je serai là pour les coacher".





S’il peut se permettre de ne pas calculer, c’est qu’il a déjà atteint l’objectif fixé par la direction : se qualifier pour les Champions playoffs. « Je vais être brutalement honnête : notre saison est déjà réussie. C’est difficile de se contenter de ça à Anderlecht. Les supporters en veulent plus. Et je les comprends. J’ai fait partie d'un autre Anderlecht mais le contexte actuel est différent". Derrière les discours de prudence, la soif de victoires est bien réelle : « Avec la mentalité qui est la nôtre, je veux gagner tous les matchs, peu importe l’adversaire. »





Après avoir secoué son groupe dans la foulée de la défaite à l’Union Saint-Gilloise, Kompany veille à placer le curseur au bon endroit entre ambition et pression. Au Bosuil, l’équipe a montré à quel point elle était dangereuse quand elle jouait de manière relâchée. De cet équilibre dépend peut-être la fin de saison du Sporting.

Vincent Kompany a coutume de dire que c'est dans la défaite que l'on apprend le plus. Il a connu assez de désillusions dans sa jeune carrière de coach et a appris qu’il fallait se méfier de tous les adversaires. Et surtout celui qu’on a battu 0-4 trois jours plus tôt : «».