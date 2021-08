Vincent Kompany a été plutôt optimiste dans son analyse et est conscient que son équipe ne méritait pas plus qu’un point.

"Le résultat est juste", a détaillé l’entraîneur. "Nous avons bien joué par moments, mais Eupen a aussi eu des moments forts. Le problème n’est pas que nous ne parvenons pas à entrer dans le rectangle adverse, nous devons tout simplement inscrire plus de buts. Pour le moment, je peux encore imputer cela au fait que c’est le début de saison, mais ce ne sera pas toujours le cas."

Les Mauves ont pris l’avantage mais n’ont su le préserver plus de cinq minutes. "Je ne vais pas revenir de manière amère là-dessus parce qu’Eupen méritait d’inscrire un but aussi", a avoué le coach. "Le fait que nous concédons beaucoup d’occasions ne m’inquiète pas. Vu notre qualité, nous pouvons certainement remédier à ce problème."

Reste qu’Anderlecht commence par un bilan décevant d’un point sur six. "La saison est un marathon. Je n’ai pas l’impression que nous pouvons mettre la barre moins haut que l’année dernière. Nous avons perdu Sambi (Lokonga) et Lukas (Nmecha) et nous devons reconstruire étape par étape. C’est la voie que nous voulons emprunter désormais."





Raman : "Nous avons contrôlé tout le match"

Benito Raman a inscrit le seul but anderlechtois, son premier sous ses nouvelles couleurs. "Mais je ne suis pas content car j’ai raté cette occasion à la fin", a confié l’attaquant. "Je ne veux pas me faire des excuses mais je n’ai plus joué plus de 60 minutes depuis mars. Nous avons contrôlé tout le match, même s’ils ont touché le cadre, mais nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions. L’absence d’un n°9 ? Pour l’instant, il faut faire avec, c’est comme ça. On va rectifier le tir. C’était déjà une meilleure réaction que la semaine dernière."