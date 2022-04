Ce lundi, lors de la finale de la Coupe de Belgique La Gantoise – Anderlecht, Vincent Kompany pourrait remporter son premier titre comme entraîneur.

Comme joueur, Vince the Prince a gagné 14 trophées: 2 avec Anderlecht (champion en 2004 et 2006) et 12 avec Manchester City, dont 4 titres de champion d’Angleterre (2012, 2014, 2018 et 2019) et 2 Cups (2001 et 2019). Mais il n’a jamais remporté la Coupe de Belgique.

Son histoire avec cette compétition est parsemée de déceptions. En 2003-2004, sa première expérience se termine en demi-finale, lorsque Anderlecht est tenu en échec au Parc Astrid par Beveren (1-1) à l’aller avant d’être incapable de marquer un but au Freethiel (0-0) lors du retour. Suivent deux éliminations prématurées les deux saisons suivantes, en huitièmes de finale face à Genk (2-1) en 2004-2005 et au premier tour 2005-2006 lors de tirs au but peu glorieux face au Verbroedering Geel, avant son départ pour l’étranger. Lors de son retour en mauve, sur le terrain, Vince the Prince et le RSCA s’inclinèrent en quarts de finale de l’édition 2019-2020 face au Club Bruges...

(...)