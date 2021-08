"Nous sommes allés en Albanie dans le but d'obtenir un bon résultat et nous avons réussi. Nous voulons le faire à nouveau", a lancé le coach bruxellois mercredi en conférence de presse avant de retrouver le 4e du défunt championnat albanais.

Si le RSCA se qualifie pour les barrages, il défiera le vainqueur du duel entre les Néerlandais de Vitesse et les Irlandais de Dundalk. Il ajoutera aussi deux matches, les 19 et 26 août, à son calendrier. "Nous avons un programme chargé ce mois-ci, mais nous devons entamer solidement cette partie et faire le maximum pour gagner."

L'ancien défenseur ne veut prendre aucun risque, notamment avec Joshua Zirkzee, fraichement arrivé et qui a ressenti une gêne dimanche dernier. "Nous devons cependant veiller à avoir des gars disponibles sur le long terme. Je ne veux pas forcer les choses. Nous devons faire attention avec ceux qui n'ont pas fait toute la préparation, comme Joshua Zirkzee. Il est important que Joshua reçoive une semaine d'entraînement complète, contrairement à la semaine passée, et qu'il puisse viser un match où il sera fin prêt. L'alerte qu'il a ressentie dimanche dernier n'est heureusement pas grave."