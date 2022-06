Vincent Kompany peut compter sur l'intérêt d'un club de choix ! Anderlecht N. Ch. L'OGC Nice, club ambitieux dirigé par le mastodonte Ineos, aurait mis l'ancien Diable dans sa shortlist pour remplacer Christophe Galtier. © Belga

Ces dernières années, Christophe Galtier est devenu l'un des entraîneurs français les plus bankables. Notamment grâce à son titre de champion récolté la saison dernière avec Lille. Débauché par Nice dans la foulée, l'ancien défenseur de Marseille pourrait déjà quitter le navire azuréen. Il faut dire que le PSG s'intéresse à lui depuis que Luis Campos y a posé ses valises: les deux hommes ont travaillé ensemble à Lille et ont gardé de bons contacts.



S'il devait effectivement plier bagage, Galtier laisserait un grand vide derrière lui. Et puisque cette éventualité est réelle, son club aurait déjà dressé une liste de remplaçants potentiels. Selon RMC, on y retrouve Lucien Favre, déjà passé au club et libre de tout contrat depuis qu'il a quitté Dortmund, Marco Rose, qui ne prolongera pas l'aventure à Dortmund et... Vincent Kompany, dont la signature à Burnley se fait attendre.



Nos confrères de Sudpresse affirment même que les dirigeants niçois (dont fait partie Dave Brailsford, connu pour avoir remporté plusieurs Tours de France à la tête du Team Sky, devenu Ineos Grenadiers) ont déjà rencontré Vincent Kompany la semaine dernière.



Cinquième de la défunte saison de Ligue 1, Nice présente l'avantage d'être qualifié pour la Conference Ligue. Et d'avoir l'ambition de franchir un nouveau cap dès la saison prochaine grâce aux moyens financiers du géant britannique de la pétrochimie.