Le Roi Philippe a reçu l'ancienne icone des Diables rouges et de Manchester City, Vincent Kompany ce mardi au Palais royal. Durant une heure et demie, le roi a voulu discuter sur la question du racisme et de la discrimination dans le football avec l'actuel entraîneur d'Anderlecht. C'est ce qu'a annoncé le Palais royal sur ses réseaux sociaux.

L'invitation avait été lancée après les insultes racistes que les joueurs et le personnel d'Anderlecht ont reçues en décembre lors du match contre le Club Bruges. À l'époque, Kompany avait été bouleversé par ce qui s'était passé et l'avait fait savoir lors de son interview d'après-match. Avec des initiatives telles que le club de football BX Brussels, Kompany mène également depuis un certain temps des projets d'intégration sociale.

Au Palais Royal, on souligne que la lutte contre le racisme et la discrimination est un thème important pour le Roi Philippe. Ainsi, le mois dernier, dans son discours aux "organes institutionnalisés", les autorités du pays, le Roi a qualifié la lutte contre la discrimination, le racisme et la violence de défi majeur. Il a ensuite également évoqué les insultes et les moqueries que l'on peut entendre dans nos stades de football.