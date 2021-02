L’adversaire n’est pas n’importe qui : Genk est troisième au classement, avec cinq points de plus que le Sporting. "Genk a énormément de qualités", dit Kompany à son point de presse. "Mais on est motivés à bloc pour aller à la bataille. Il faudra jouer un très bon match pour ramener des points."

La qualification en Coupe à Liège à fait du bien au moral des troupes, même si le résultat et l’adversaire étaient modestes. Genk, par contre, n’a pas joué, vu que Thes Sport a déclaré forfait. Kompany : "Ce n’est pas un inconvénient pour nous. Mon groupe est jeune et sait donc courit beaucoup. Et on a profité de ce match pour accélérer l’intégration de joueurs comme Ashimeru et Bruun Larsen et on a pu donner du temps de jeu à quelques jeunes."

Anderlecht récupère tous les absents de mercredi, y compris Josh Cullen.