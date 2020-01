Le capitaine du Sporting s'est exprimé sur la page Facebook du club et y a répondu aux questions des fans mauves.

Les souvenirs du Topper sont déjà derrière lui, même si la défaite contre le Club (1-2) a forcément fait mal. Quelques jours après cette rencontre qui plombe encore un peu plus les chances d'Anderlecht d'atteindre les plays-offs 1, Vincent Kompany s'est livré à l'exercice du questions-réponses avec les supporters du club. Morceaux choisis.

À la question de savoir si le Sporting avait besoin de renforts, Vince The Prince s'est montré fataliste. "On veut toujours renforcer le groupe, mais cela dépend un peu de notre situation financière", explique-t-il. "On doit agir avec intelligence et ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Les jeunes ont besoin de se développer afin de devenir meilleurs. Cela dépendra du cash disponible. Là, on n'a pas de quoi se montrer ultra-ambitieux. Mais l'équipe possède une belle marge de progression et peut-être que nos meilleurs transferts viendront de notre propre noyau. (...) Aucun club en Belgique ne possède un telle marge de progression. On possède l'équipe la plus intéressante d'un point de vue talents belges, pas seulement anderlechtois."

Quand on lui demande si le RSCA doit transférer un attaquant, Kompany sort la carte Antoine Colassin: "Si on voit la trajectoire d'Antoine, rajouter quelqu'un pourrait bloquer sa progression. Ce que moi et les coaches ont vu jusqu'à présent laisse plutôt penser que ce joueur a un avenir au club. Veut-on protéger cet avenir ou préfère-t-on trouver une solution rapide sur six mois ? Je pense que le passé nous enseigne qu'il faut prendre son temps et installer une philosophie de jeu, pour ensuite renforcer tout cela, mais sérieusement, autour des besoins qui se créent."

Un autre supporter évoque la possibilité de "sacrifier" les PO1, afin de gratter un billet européen via les PO2, tout en permettant aux jeunes d'acquérir de l'expérience. "L'objectif, c'est de gagner tout ce qu'on peut gagner, pas de raisonner en termes de play-offs 1 ou 2", répond Kompany. "Qu'on soit en PO1 ou 2, on apportera de l'expérience aux jeunes, afin de les faire progresser pour la saison prochaine. On aura aussi l'ambition de renforcer l'équipe via le mercato, mais ça passera d'abord par la progression de nos jeunes."

Plus loin, le joueur de 33 ans revient sur sa fin de carrière, qui approche tout doucement. "Je dispose d'un contrat de trois ans, donc il me reste deux ans et demi. Et je ne suis pas du genre à abandonner", dit-il. "Je vais donc aller jusqu'au bout et après, on verra. Je m'amuse énormément, je prends du plaisir à porter le maillot et j'éprouve beaucoup de fierté. Mon objectif est de jouer et d'amener le club plus haut encore."

"Aucun club n'est trop grand pour tomber, il faut faire attention", ajoute-t-il. "En suivant un plan, on peut arriver à un Anderlecht qui est au top à court et à long terme. La ligne que le club est en train de suivre ne se concrétise pas du jour au lendemain. Anderlecht a plus de cent ans d'existence et existera encore dans un siècle. C'est à nous de faire en sorte que les années qui suivent soient meilleures que les précédentes, aussi difficiles soient-elles. On essaye de faire cela avec patience et en travaillant."