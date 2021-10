Connaissez-vous Riza Calimbay ? Nous non plus. Mais l’entraîneur turc de Sivasspor partage un drôle de record d’Europe avec Vincent Kompany : le plus grand nombre de matchs nuls parmi les 20 plus grands championnats continentaux depuis le 17 août 2020.

Pourquoi cette date ? C’est le jour où Kompany est devenu officiellement T1 à la place de Frankie Vercauteren. Depuis, le RSCA a disputé 49 rencontres de championnat et 21 se sont clôturées sur un partage, dont les quatre dernières en date. Personne n’a fait mieux en Europe. Ou pire, c’est selon.

(...)