Malgré la douloureuse défaite contre le Cercle, Vincent Kompany était en grande forme à son point de presse. La raison ? Il a hâte de jouer le derby contre l’Union. "J’adore les derbys bruxellois. Je les associe au folklore, à la fanfare, l’animosité et les voisins qui se chamaillent."

Il se jouera sans fans du RSCA.

"Ils vont me manquer. En temps normaux, je trouve que dans un derby bruxellois, il faudrait autoriser 2 000 supporters dans un stade ou normalement seulement 1 000 visiteurs sont autorisés."

Vous vous souvenez de derbys contre l’Union en jeunes ?

"Notre vrai concurrent était le RWDM (NdlR : en pro, il a battu le Brussels en 2004-2005, 0-1 et 3-0). Je suis un Bruxellois pure souche. Pendant beaucoup trop d’années, Anderlecht a été le seul club bruxellois en D1. Mon rêve, c’est de voir le RWDM aussi en D1, pour qu’on soit trois."

Entre-temps, l’Union a 12 points d’avance sur vous.

"L’Union est le seul candidat au titre. Cela ne signifie pas que l’Union sera champion, parce que la Belgique a ce fantastique système de playoffs (rires). Mais l’Union est la seule équipe régulière qui saisit ses opportunités."

Anderlecht peut redevenir candidat au titre en allant gagner à l’Union ?

"Ce serait le scénario parfait pour un film, que notre remontada commence là. Mais visons d’abord les playoffs 1. La saison passée, nous avions 18 points de retard à la fin de la phase classique et à la 89e du premier match des playoffs, à Bruges, on était à 6 points du Club. Il suffit d’un relâchement mental du côté de l’Union pour que le doute s’y installe."

L’aventure de l’Union vous fait penser au titre de Leicester ?

"C’est pratiquement la même chose. Nous étions quatre à viser le titre : Chelsea, United, Arsenal et nous, City. Pendant très longtemps, on faisait abstraction de Leicester. En janvier, on était deuxièmes derrière Leicester, mais on considérait qu’on était premiers. Mais en février et mars, Leicester continuait à gagner, et c’était trop tard pour nous…"