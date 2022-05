Deux clean sheets en trois matchs de playoffs. Voilà ce qui différencie l’Anderlecht de 2021-2022 et celui de la saison passée. Les playoffs de 2021 avaient été une déception pour les Mauves qui n’avaient pas empoché la moindre victoire et avaient encaissé à chaque match.

À l’exception du off-day à l’Union et de la victoire étriquée 2-3 sur le terrain de Courtrai, les dix derniers matchs d’Anderlecht témoignent d’une large progression dans la gestion des rencontres. "Le groupe aligné lors des derniers matchs est jeune, concède Kompany. Mais il a un an de plus que la saison passée."