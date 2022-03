Vincent Kompany sur Bounida: "Je ne mettrai pas la pression à un enfant de 16 ans" Anderlecht Rémy Vande Wiele Le coach d'Anderlecht s'est exprimé sur le départ du jeune joueur. © Belga

Anderlecht a dit au revoir aux espoirs de conserver Rayane Bounida. Le jeune joueur du Sporting fête ses 16 ans ce jeudi et peut enfin officialiser son départ à l’Ajax où il jouera dès la saison prochaine.



Une situation difficile qui laisse Vincent Kompany désemparé. "Rayane n’a que 16 ans… ça reste un enfant, ne l’oublions pas." Une réponse qui en dit long sur son impuissance et son désir de rester neutre dans une affaire qui a beaucoup fait parler dans les couloirs de Neerpede. "Je ne vais pas commencer à mettre la pression à un enfant", ajoute-t-il.



Ce transfert rappelle des souvenirs au coach des Mauves. Lancé jeune et considéré comme un phénomène de précocité, il a été mis sur le devant de la scène et a connu l’intérêt des plus grandes équipes alors qu’il n’était qu’un enfant. "La situation était différente en 2003", explique l’ancien Diable rouge. "Je n’avais pas des millions de followers sur les réseaux sociaux. Les journalistes ne posaient pas de questions sur moi au coach de l’équipe première."



S’il exagère les chiffres, Kompany n’est pas loin de la réalité. Bounida a plus de followers Instagram (359K) que le Sporting d’Anderlecht (242K). Une pression suffisante à laquelle il ne veut rien ajouter.



Celui que beaucoup voyaient comme un futur cadre du noyau A d’Anderlecht ira donc finir sa formation à De Toekomst dès la saison prochaine. Un choix à la fois sportif, vu la qualité du centre de formation néerlandais, et économique.