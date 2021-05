Vincent Kompany veut gagner contre Bruges mais: "Bien sûr que Vanaken va jouer contre nous, il sera gonflé à bloc" Anderlecht Y. T. Bruges qui remporte le titre à Anderlecht, c’est un scénario que les Mauves veulent éviter à tout prix. © Belga

Malgré ce potentiel titre brugeois, Vincent Kompany se focalise surtout sur son équipe. "Bien sûr que je veux battre Bruges", dit-il. "Mais je ne vais pas faire de calculs auparavant. Et le match entre Antwerp et Genk, je vais le suivre parce que nous affrontons l’Antwerp dimanche. Je n’ai pas encore tenu compte du scénario selon lequel Bruges serait déjà champion avant le match. Ils voudront de toute façon gagner."



Et si Bruges devait être champion à Anderlecht ? Kompany : "On se comporterait comme Anderlecht est censé se comporter." En d’autres mots : Anderlecht féliciterait Bruges. "Le titre de Bruges serait mérité."



Moment amusant, pendant la conférence de presse, quand Kompany a reçu une question sur une éventuelle titularisation de Vanaken, sur le banc lors des deux derniers matchs. "Bien sûr qu’il va jouer. (Rires) Je suis un jeune entraîneur, mais je ne suis pas naïf. Cela fait 17 ans que je suis dans le football au plus haut niveau. Bruges l’a titillé lors des matchs précédents. Il sera gonflé à bloc pour le match de l’année contre Anderlecht, un rendez-vous symbolique pour le Club. Je ne me fais pas d’illusions."



Côté blessures, seul Sardella est absent. "Mais sa blessure est moins grave que prévu. Il peut être de retour à l’Antwerp."