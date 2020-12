Michel Vlap avait un grand sourire devant la caméra d’Eleven quand il a dû s’expliquer par rapport au penalty qu’il voulait donner. "Quand on monte au jeu, on veut faire la différence", dit Vlap. "Et la saison passée, je donnais les penaltys et je les marquais. Je voulais montrer que j’étais de retour. Ne croyez pas que je suis arrogant, mais j’aurais aimé mettre ce ballon au fond."

Après le penalty converti par Nmecha, Vlap était quand même un des premiers à aller le féliciter. "Lukas les donne très bien. Je suis content pour lui. Et je suis content d’avoir eu un apport important dans le but, parce que c’est moi qui ai donné la passe à Nmecha avant qu’il ne soit arrêté fautivement."

Le Néerlandais estimait avoir bien joué. "Ce n’est pas facile et agréable de monter au jeu sans échauffement et dans ces conditions. Mais je crois que j’ai bien fait mon boulot. J’ai montré que j’ai faim. Ma situation de réserviste n’est pas facile. Le plus important est d’avoir gagné. Vous avez vu notre joie après le match ? Cette victoire est pour Yari."

Nmecha : "J’étais 1er sur la liste"

Lukas Nmecha n’en voulait pas trop à Vlap. "C’était mon job de donner le penalty, donc je l’ai fait", souriait l’Anglo-Allemand. "La réaction de Vlap ? Tout le monde veut donner des penaltys, et bien sûr qu’il voulait avoir un impact sur le match, mais j’étais numéro 1 sur la liste. C’est ce que Sambi est venu dire. Il a montré pourquoi il est capitaine. Pour le reste, Michel était un des meilleurs, et il m’a donné une bonne passe avant ce penalty."

Van den Brom furieux sur le ref

John van den Brom n’avait pas de problème à reconnaître la supériorité d’Anderlecht. Le Néerlandais ajoutait cependant un bémol : l’arbitrage.

"Je ne vais pas faire le Calimero mais certaines décisions du VAR me laissent perplexe. Il n’y a pas de contact sur le penalty qu’ils reçoivent. Et nous aurions mérité deux penaltys. Dommage que cela arrive encore à ce niveau. C’est un match au sommet, j’espérais que l’arbitrage serait prêt."