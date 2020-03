Michel Vlap avait beaucoup marqué à Heerenveen mais jamais trois en un seul match.

Le Néerlandais n’oubliera pas le premier triplé de sa carrière professionnelle. "Je me suis bien amusé et les supporters aussi. C’est ce qu’on voulait leur offrir depuis longtemps mais tout se met bien en place ces derniers temps. Tout le monde touche le ballon avec plaisir et ça fait une grosse différence."

Vlap semble enfin bien intégré dans le jeu anderlechtois. "Je ne suis pas le joueur qui doit toucher des ballons dans son propre camp. C’est près du rectangle adverse que je sais faire la différence. Avec Zulj et Sambi Lokonga, j’ai deux superbes joueurs derrière moi et l’alchimie se fait." C. F.