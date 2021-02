Vlap, Zulj et Dimata ont cartonné ce week-end mais ça ne remet pas en question les choix du Sporting au dernier mercato d’hiver.

Mais que leur arrive-t-il ? Michel Vlap qui fait trembler le Bayern Munich dès ses débuts en Allemagne, Landry Dimata qui inscrit le but de la victoire dans le sommet de D2 espagnole et Peter Zulj qui plante sa quatrième rose en moins d’un mois face au champion de Turquie en titre. Une pluie de goals des flops anderlechtois le week-end où le Sporting sort d’un triste nul vierge au Cercle, sans un seul tir cadré. Le RSCA se serait-il trompé en les prêtant au dernier mercato d’hiver ? La question est légitime mais on ne panique pas le moins du monde au Sporting. Des éléments concrets expliquent ce contraste statistique.