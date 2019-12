Découvrez les réactions d'après match au micro de Proximus Sports.

"Ça fait plaisir de gagner, on a travaillé dur pour ça. Après le match contre Bruges, on devait gagner le match pour nos supporters, donc c'est positif d'avoir pu montrer ce qu'on peut faire ce soir. Je dois encore travailler ma finition, mais je le fais déjà avec Zetterberg et le autres attaquants. Je sens que je m'améliore, je suis plus décisif et plus fort. Les joueurs plus expérimentés, comme Kompany et Chadli, sont importants, ils nous motivent. On peut encore se qualifier pour les playoffs 1 donc on va y croire jusqu'au bout."

Peter Zulj : "On a joué un très bon match, donc on peut être heureux. Je veux remercier l'équipe, car elle m'a donné beaucoup de confiance et de ballons. Je pense que c'était mon meilleur match sous le maillot d'Anderlecht. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'étais libre dans ma tête ce soir, j'ai joué un jeu simple. Michel Vlap a montré sa qualité aujourd'hui. C'est un bon joueur et il a besoin de confiance. On verra pour les play-offs 1, on doit voir match par match. Si on joue comme ça vendredi contre l'Antwerp, on pourra gagner."

Sébastien Dewaest : "En première mi-temps, on était de temps en temps en retard, mais on était quand même bien en place défensivement. On a su créer des opportunités en contre. En deuxième mi-temps, Anderlecht a mis plus de pression. C'est dommage parce que les deux buts sont totalement évitables, on doit corriger ce genre de choses. On n'a pas respecté les consignes. À partir de ce moment-là, cela ne peut pas fonctionner. C'est dommage, car on aurait fait une bonne opération en gagnant. Anderlecht aurait presque été éliminé de la course aux playoffs 1. Nous n'avons plus notre sort entre nos mains, j'espère que nos concurrents continueront à perdre des points. La situation du club est difficile. Le nouveau coach ne peut pas tout changer en quelques matchs, cela prend du temps. Il va falloir donner le maximum pour atteindre notre objectif de se qualifier pour le top 6. Concernant le mercato, il ne faut jamais dire jamais, mais j'ai résigne ici et je m'y sens bien."

Vincent Kompany : "Je vais répéter les mêmes choses que lors de nos défaites. On va continuer à nous développer et jouer notre jeu. Je suis fier de ces mecs, qui après une période difficile ont montré de la personnalité. On ira à la guerre jusqu'au bout. En arrivant en stade, je regardais les résultats du Milan AC qui perdait 5-0, et de Manchester United qui perdait contre la lanterne rouge. Pour éviter ce genre de cycle, on doit garder nos principes. Je rappelle que deux joueurs de 17 ans étaient alignés chez nous. Je ne connais aucun projet qui a eu une trajectoire parfaite, cela fait partie du processus. On n'a pas eu de chance avec toutes les blessures les derniers matchs. Le public et le stade sont avec nous, on doit continuer à pousser avec encore plus de motivation."

Frankie Vercauteren : "On a été plus présents et on a su faire preuve d'efficacité. Avant la pause, on a manqué de finesse et de réussite dans la dernière touche. On a retrouvé de la confiance en deuxième mi-temps, mais cela demande confirmation. Une balance entre jeunes et joueurs plus expérimentés est nécessaire. On cherche à trouver des solutions, on a su faire les bons choix aujourd'hui."

Hannes Wolf : "On attendait énormément de la rencontre. On a su créer des opportunités en début de match, mais Anderlecht était tout simplement meilleur. On n'a pas réussi à trouver les solutions, c'est décevant pour nous. Le chemin sera encore long et il faudra montrer une réaction dès jeudi."