Le T1 de Vincent Kompany à Anderlecht devrait être Simon Davies (45 ans), actuellement actif à l’Académie de Manchester City.

Il est le responsable coaching des U13 aux U23. Il a été le coach des Espoirs et l’adjoint de Patrick Vieira en équipe Espoirs. Davies, un Gallois, n’a pas encore signé son contrat, mais les négociations seraient en bonne voie.

En tant que joueur, Davies était un grand espoir de Manchester United. Il faisait partie de l’équipe en or avec David Beckham, Nicky Butt et Gary Neville. Il a joué une vingtaine de matchs en équipe A et a marqué en Ligue des champions contre le Galatasaray, mais n’a pas percé.

Il a poursuivi sa carrière de joueur dans des plus petits clubs comme Luton et Chester City, où il a commencé sa carrière comme coach. Anderlecht n’a pas voulu confirmer l’information. C’est Vincent Kompany lui-même qui aura l’honneur d’annoncer qui l’épaulera.