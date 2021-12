Il y a du gâteau et du café mais surtout un écran large. En nous installant dans le bureau de Peter Verbeke à Neerpede lundi, quelques heures avant le succès au Beerschot, la télé est allumée pour une présentation Powerpoint. "Je vais exposer mon plan et vous pourrez me poser vos questions." Le nouveau CEO du Sporting joue la carte de la transparence, en commençant par la (nouvelle) perte de 29 millions sur la dernière année (lire par ailleurs). À 39 ans, il veut montrer qu’il est à l’aise dans son nouveau costume. "Mon but est de durer plus longtemps que les précédents CEO." Au moins jusqu’en 2026 pour aller au bout du plan quinquennal qui doit permettre au RSCA de stopper l’hémorragie financière tout en retrouvant la gloire sportive.